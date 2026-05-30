Parapendio precipita sul Grappa dopo il decollo: in ospedale una 24enne statunitense

Attorno alle 8 di oggi, sabato 30 maggio, la Centrale del 118 è stata allertata a seguito della caduta di un parapendio sul Monte Grappa. Poco dopo il decollo in località Costalunga, infatti, una pilota di 24 anni statunitense è precipitata al suolo sul pendio sottostante, riportando un sospetto trauma al bacino e alla colonna.

Sul luogo dell’incidente, all’altezza del 7° tornante della Strada Cadorna, è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha sbarcato nelle vicinanze equipe medica e tecnico di elisoccorso. L’infortunata è stata condizionata, imbarellata e, con l’aiuto di una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa sopraggiunta in supporto, issata a bordo con un verricello, per essere trasportata in ospedale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.