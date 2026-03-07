Infortunio sul Portule: scialpinista recuperata in elicottero

Intervento del Soccorso Alpino per una scialpinista 62enne originaria di Abano Terme che stava scendendo con un amico dal secondo canale del Portule ad Asiago e dopo essere caduta infortunandosi ad un ginocchio non è più stata in grado di proseguire.

Sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha sorvolato la zona indicata dalle coordinate e individuato il luogo dell’incidente. Dopo averne verificato le condizioni, la donna è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri e trasportata al Rifugio Val Formica, per essere trasferita sull’ambulanza, che l’ha accompagnata all’ospedale. Una squadra del Soccorso alpino dei Sette Comuni era pronta a intervenire per eventuale supporto. Il compagno della sciatrice è rientrato in autonomia.

