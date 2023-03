Cinque chef stellati (ex studenti) in cucina per i sessant’anni dell’Istituto alberghiero Artusi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo diversi anni di stop obbligato a causa della pandemia, domenica 19 marzo torna all’Ipssar “Pellegrino Artusi” di Recoaro Terme “Back to school” giunto alla sua terza edizione.

In occasione del 60° anniversario dalla fondazione della scuola, una collaborazione incredibile vedrà schierarsi tra i fornelli cinque noti chef stellati, un tempo studenti dell’istituto: Alberto Basso, Lorenzo Cogo, Carlo Cracco, Corrado Fasolato e Giancarlo Perbellini per curare la preparazione di un pranzo di altissimo livello per centosessanta ospiti, insieme alle studentesse e agli studenti della scuola, con il supporto dei docenti dei laboratori di Accoglienza, Cucina, Sala e Pasticceria.

“Il Back to school – commenta Massimo Chilese, dirigente scolastico dell’Artusi – ha un grande valore: segna l’inizio di una serie di iniziative per celebrare il sessantesimo di fondazione dell’istituto; è, nello stesso tempo, un momento d’incontro tra studentesse, studenti e grandi professionisti del settore, che si sono formati proprio in questa scuola e che sono stati in grado di raggiungere e superare importanti traguardi. Ciò è indicativo di quanto valga la pena investire sul proprio futuro e di quanto il ruolo della scuola possa essere cruciale”.