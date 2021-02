“Svolta” digitale in Comune: certificati scaricabili on line direttamente da pc o smartphone

Le novità offerte dalle moderne tecnologie vanno come sempre prima comunicate, poi provate e infine metabolizzate per diventare di uso comune. Ed è il proprio il Comune, in questo caso di Valdagno, a proporre la nuova modalità per il rilascio di certificazioni e una vasta gamma di documentazione grazie alla digitalizzazione dei servizi che un po’ in tutto il Veneto sta compiendo passi da gigante. Con una decisa accelerazione nei tempi e nei bisogni avuta in corrispondenza del periodo di lockdown.

Da lunedì scorso 1 febbraio, i residenti e utenti valdagnesi possono in pratica consultare il sito istituzionale per richiedere e ottenere certificati di nascita o residenza, solo per fare degli esempi tra i più richiesti, direttamente da casa o dal posto di lavoro. In maniera veloce e sicura attraverso l’autenticazione d’identità che si ottiene preventivamente con qualche clic. Si potranno scaricare in pdf e quindi stampare in formato cartaceo quando necessario, con risparmio di tempo prezioso per l’utente e anche di carta, tra gli altri, per l’ente pubblico. Disponibili anche i modelli precompilati per le autocertificazioni.

A spiegare l’implementazione del servizio, migliorato e sicuro e già collaudato in altri comuni vicentini, oltre che a portata di mouse, è una nota dell’amministrazione comunale inoltrata alla vigilia dello sblocco degli accessi via internet. “Va in questa direzione la novità che dal 1 febbraio 2021 riguarda in particolare il lavoro compiuto dai dipendenti che lavorano nei Servizi Demografici. Accedendo all’area servizi online già disponibile sul sito web del Comune, infatti, si potranno scaricare e stampare certificati anagrafici e autocertificazioni. I documenti così rilasciati rispettano tutti i requisiti di validità legale”.

Dopo questo oramai indispensabile step, pur rimanendo disponibili i servizi “di persona” secondo le modalità consuete, si aggiungono altri vantaggi “reciproci” per ente pubblico e cittadino. L’accesso fisico allo sportello negli orari di apertura non sarà più richiesto, i documenti daranno disponibili in modalità 24 ore su 24, dove previsto il servizio è gratuito fatta salva l’applicazione del bollo telematico, si evitano code di persone in locali al chiuso, come richiesto dalle normative anti diffusione del contagio. Sui certificati emessi, infine, sarà presente un apposito contrassegno digitale che ne permette in ogni momento la verifica di autenticità, con un semplice lettore di QR code.

“Le modalità di fruizione degli sportelli comunali nel corso dell’emergenza sanitaria – è il commento della consigliera con delega ai Servizi Demografici, Liliana Magnani – hanno imposto un’accelerata verso una sempre più forte digitalizzazione dei servizi pubblici. Questo passaggio è solo uno di quelli a cui andrà incontro il nostro comune nel prossimo periodo, ma forse è tra i più importanti per l’utenza. Basti pensare che nel 2020, pur con le limitazioni imposte dal lockdown, sono stati emessi quasi 3.500 certificati anagrafici. L’anno precedente, complice anche l’appuntamento elettorale, erano stati circa 7.500. I cittadini ora avranno a disposizione un servizio comodo, sempre disponibile da casa e che meglio si adatta alle diverse esigenze lavorative, personali o famigliari“.