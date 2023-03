Servizi demografici: al via il nuovo servizio di prenotazione telefonica degli appuntamenti attivo h24

Il Comune di Thiene ha attivato un servizio di prenotazione telefonica degli appuntamenti richiesti ai Servizi Demografici che si affiancherà alla modalità online già attiva. Il servizio è rivolto, in via preferenziale, a chi non ha accesso a internet.

Chiamando il numero telefonico 0445-230783, attivo 24 ore su 24, è infatti possibile fissare in autonomia un appuntamento per il rilascio della carta di identità, per rendere dichiarazioni di cambio di abitazione e residenza, per richiedere certificati anagrafici, per richiedere autentiche di copia e di firma, e per rendere la conferma della dimora abituale in occasione della registrazione del nuovo permesso di soggiorno.

Una volta selezionata l’opzione di interesse, il servizio offre la possibilità di scegliere una delle tre proposte di prenotazione distribuite su tre giorni. A conclusione dell’operazione, viene poi comunicato il codice appuntamento per accedere al servizio prenotato.

Per chi chiama da cellulare, il codice appuntamento viene comunicato anche con il ricevimento di un sms.

“L’Amministrazione Comunale continua il proprio impegno per facilitare la vita al cittadino – spiega Anna Maria Savio, assessora ai servizi demografici –. La semplificazione dell’accesso ai servizi comunali è un obiettivo costante. Se è vero che le nuove tecnologie hanno portato una rivoluzione nel rapporto tra Cittadino e Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, è altrettanto vero, però, che ci sono ancora fasce di popolazione che fanno difficoltà ad utilizzarle. Con l’avvio del servizio di prenotazione telefonica confidiamo di aggiungere un’altra tessera per agevolare ancora di più i nostri utenti, con riguardo alle fasce deboli”.