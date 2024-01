Servizio Civile, 8 posti disponibili per giovani fino ai 28 anni: nel sociale e per la cultura

Il Comune di Valdagno rivolge un messaggio e insieme un invito importante ai giovani dai 18 ai 28 anni di età, offrendo loro un’esperienza di vita stimolante oltre che di sicuro utile per accrescere il personale bagaglio professionale, nell’ambito Servizio Civile Universale. Ci sarà tempo fino al prossimo 15 febbraio per partecipare alla selezione indetta a Valdagno per 8 posti in diversi ambiti: dal sociale alla promozione del territorio e della cultura, anche a stretto contatto con le persone anziane.

Esperienze da vivere in Comune, in Museo Civico, Biblioteca Civica e nella Fondazione Marzotto come sedi del Servizio Civile, il quale che richiede un impegno responsabile ma non esclusivo di circa 25 ore settimanali, inquadrate come attività di volontariato, con un compenso o rimborso di circa 444,30 euro mensili. L’impegno insieme sul piano formativo e del volontariato si snoda su un anno, per complessive 1.145 ore.

I progetti del Comune di Valdagno rientrano tra le tante proposte di Arci Servizio Civile Vicenza che permetteranno a oltre 165 giovani in tutto il Veneto di impegnarsi per 12 mesi in un progetto strutturato e aperto al territorio e di acquisire competenze utili al loro futuro in diversi settori. Nello specifico, sono quattro i servizi dove sarà possibile svolgere l’esperienza: “Libri in cerca d’autore“: due posti in Biblioteca Villa Valle; “Musei alla ribalta“: uno al Museo Civico Dal Lago; “Gemme per il sociale“: due in ufficio Servizi Sociali Valdagno; “Giardini d’argento“: due posti più uno riservato a giovani con minori opportunità, in Fondazione Marzotto.

I progetti in breve – La Biblioteca Civica Villa Valle propone “Libri in cerca d’autore” e mette a disposizione due posti grazie a un progetto pensato per coloro che amano le biblioteche e le pensano come spazi aggregativi e sociali, come luoghi di incontro e condivisione. Chi svolgerà il servizio civile farà promozione della lettura, comunicazione social, help desk, organizzazione attività culturali, digitalizzazione materiali d’archivio. Il progetto “Musei alla ribalta” prevede invece un posto al Museo Civico Dal Lago con attività legate alla valorizzazione, curatela e catalogazione del patrimonio e volte ad aumentare la partecipazione dei cittadini e del pubblico alla vita del museo anche attraverso la comunicazione social e l’organizzazione di eventi.

Con “Gemme per il sociale” saranno invece due persone che potranno far volontariato all’ufficio Servizi Sociali e contribuiranno a promuovere il benessere e l’autonomia di giovani, adulti e anziani in condizione di disagio economico e sociale con azioni per rendere più tempestivo ed efficace l’intervento dei servizi di assistenza. Infine, tre posti (di cui uno per un giovane con minori opportunità) saranno disponibili alla Fondazione Marzotto dove il progetto “Giardini d’argento” intende offrire a chi presta servizio la possibilità di dare il proprio contributo nel garantire la miglior qualità di vita possibile agli anziani, riaffermando il loro ruolo sociale nella società.