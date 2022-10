Tamponamento fra autobus a San Quirico: erano pieni di studenti. Due feriti lievi

C’erano quasi un centinaio di studenti a bordo dei due autobus Svt che si sono tamponati nel tardo pomeriggio a Valdagno, lungo la strada provinciale 246 nella frazione di San Quirico. Due persone, un autista e un passeggero, sono rimasti leggermente feriti.

L’incidente è avvenuto alle 17.20 di oggi, lunedì 17 ottobre, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il tamponamento è avvenuto ad una delle fermate previste per il trasporto extraurbano e i due autobus, entrambi doppi e pieni di studenti delle scuole superiori che stavano rientrando alle loro abitazioni in vallata. Ancora in fase di accertamento i motivi per cui il secondo autobus non si è fermato in tempo: a bordo c’erano 80 adolescenti nel primo mezzo autosnodato e 20 nel secondo ed entrambi i mezzi viaggiavano in direzione di Valdagno provenienti da Recoaro Terme.

Nell’impatto sono rimasti leggermente feriti una studentessa del primo mezzo, che per fortuna ha riportato solo una ferita al sopracciglio, e l’autista del secondo, che ha riportato un trauma ad un ginocchio. I due mezzi si sono appena toccati, ma l’impatto è stato brusco. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la studentessa e l’autista venivano presi in cura dal personale del Suem 118, arrivato dall’ospedale San Lorenzo. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Gli studenti rimasti fermi sono poi saliti su una corsa sostitutiva, mentre altri sono andati a casa con i genitori, arrivati sul posto.