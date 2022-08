Dopo la sospensione del medico di base, riapre l’ambulatorio cittadino

La notizia che ha coinvolto la cittadinanza di Trissino in merito alla sospensione del dott. Giorgio Schiavo Sterzi ha portato di conseguenza un notevole disagio ai 1500 pazienti del medico, lasciando di fatto senza servizio l’intero territorio. Il professionista, agli arresti domiciliari per la vicenda su tamponi e vaccini fittizi, ha portato alla sospensione immediata delle visite ai propri assistiti dal 9 agosto scorso. Gli uffici dell’azienda sanitaria Ulss 8 Berica, però, non hanno perso tempo e sono corsi ai ripari ripristinando velocemente la situazione.

L’ambulatorio rimarrà nella stessa sede dove operava Sterzi, in via San Nazario Sauro al civico numero 1 di Trissino e sarà aperto al pubblico tutti i giorni. I pazienti potranno recarsi in studio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, mentre nei giorni di martedì e giovedì osserverà gli orari dalle 9 alle 12. Per prenotare una visita basterà chiamare la segreteria al numero 0444 914843. Dal 16 agosto al 4 settembre il servizio sarà garantito dai medici dell’Unità di Continuità Assistenziale del Distretto Ovest, mentre dal 5 settembre entrerà in servizio un medico sostituto.

«Dovevamo prima di tutto garantire la continuità dell’assistenza a circa 1.500 pazienti – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica -. Questa è stata fin da subito la nostra priorità ed esserci riusciti nel giro di pochi giorni rappresenta un grande risultato sul piano organizzativo, tanto più significativo nell’attuale contesto di carenza di medici di medicina generale e in pieno Ferragosto. Ringrazio i medici della Continuità Assistenziale che forniranno il loro fondamentale supporto nei primi giorni di attività del nuovo ambulatorio e auguro buon lavoro al medico che sostituirà il dott. Sterzi».