Calendario ricco di iniziative, ecco gli eventi per un ferragosto all’insegna della tradizione

La Pedemontana offre, per la festività più ambita dell’anno, un ricco calendario che vede il territorio proporre iniziative all’insegna della tradizione e del benessere. Per l’occasione l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli ha creato nel proprio portale web una sezione dedicata con al suo interno tutti gli eventi del weekend. Nei vari comuni del comprensorio sarà possibile scegliere tra una vasta offerta che saprà soddisfare tutti, dalle famiglie, ai giovani, agli amanti del musica e ancora del buon cibo. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

A Valli del Pasubio da venerdì 12 a lunedì 15 Agosto, si terrà, presso il Piazzale delle scuole, la 53^ Sagra della Sopressa Valli del Pasubio, organizzata dal comune in collaborazione con la locale Pro Loco. Un ricco stand gastronomico a base del prelibato salume sarà in funzione per tutta la durata dell’evento. Sarà possibile anche visitare il Museo degli Antichi Mestieri: nei giorni 12 – 13 agosto aperto dalle 19 alle 22. Nei giorni 14 e 15 agosto dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 22:00. La Pro Loco devolverà il 10% degli utili all’Airc.

A Zugliano, da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, si terrà presso gli impianti sportivi in via Libertà 41, il Zugliano Summer Festival, organizzato dalla locale Pro Loco con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Nei quattro giorni di festa attivo lo stand gastronomico che precederà la grande musica. Si parte venerdì con “Alza il volume tour con Marco Festa”. Sabato toccherà a “’80 Live con Area ’80”, domenica sarà il turno del noto Dj Luciano Gaggia, si chiude lunedì con “A spasso nella dance con Andrea Meggio”.

A San Pietro Valdastico, sabato 13 e lunedì 15 agosto, si terrà l’omonima sagra, organizzata da comune e Pro Loco di Valdastico in collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco Alto Astico e Posina. Sabato, dopo la Santa Messa delle 18 e l’apertura dello stand gastronomico si ballerà con la musica rock dei “Terrakrua”. Mentre lunedì 15 Agosto dopo la Santa Messa si terrà il Pranzo dell’emigrante presso la Pro Loco. Dalle 21 serata musicale con “Roby Band”.

Anche Tonezza del Cimone aderisce all’iniziativa Aperti a Ferragosto e per l’occasione si segnalano le iniziative Ferragosto in Pontara: gastronomia con cucina del territorio e musica. Presso Chalet Pineta, a partire dalle ore 16, si terrà Ferragosto in Pineta con The Ghostway Band, presenti gonfiabili per bambini. Doppio appuntamento, invece, per l’apertura delle casette, domenica 14 e lunedì 15 dalle 9 alle 19. Presso la zona impianti sportivi, ad attendere il pubblico, ci sarà il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico.

In via Fabbrega tra Castelnovo e Motta, si terrà la Tradizionale Sagra dell’Assunta, organizzata dall’Associazione Coasi e la Pro Loco di Castelnovo, con il patrocinio dei comuni di Isola Vicentina e Costabissara. Domenica serata danzante con l’Orchestra “Santa Fè”, mentre lunedì toccherà al ballo liscio con l’Orchestra “I Nuovi Delfini”.

Apertura straordinaria per il Parco Natura Aganè, lunedì 15 agosto in contrà Vanzi a Monte di Malo, aperto in occasione di Ferragosto mediante prenotazione sul sito internet www.parcoagane.it. Ingresso libero. Il chiosco km0 sarà aperto a pranzo e a cena mediante prenotazione sul sito internet.

Agosto Arsierese, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il comune di Arsiero, propone per il 15 agosto la Sagra della trota, a seguire Estrazione della Ricchissima Tombola e al termine Spettacolo Pirotecnico. Martedì 16 alle 10, con partenza dalla Chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà la Rievocazione storica della Processione al Colle di San Rocco. Da mercoledì 17 a sabato 20 ci sarà la “Festa del gnocco di patata”. Domenica 21 Agosto alle 10 presso Piazza F. Rossi avrà inizio la Festa delle Associazioni Arsieresi con presentazione delle varie attività. Dalle ore 15:00 presso Piazza F. Rossi vi saranno Giochi popolari intrattenimenti eraduno Vespa Club Monte Caviojo. Durante la giornata vi sarà “El Gnoco de patata più lungo d’Italia”.

Lunedì 15 agosto l’area attrezzata della Guizza ad Isola Vicentina, che solitamente viene affittata a gruppi, sarà disponibile anche per singole famiglie. E’ possibile affittare un tavolo, usare il camino con relativo bracere, sostare nell’area con uso bagni. Apertura straordinaria delle Risorgive del Bacchiglione, in occasione della giornata di Ferragosto, dalle 9 alle 19 con possibilità di visite guidate.

Anche il Castello di Thiene aprirà in via straordinaria il giorno di ferragosto. L’edificio gotico del XV secolo sarà visitabile dalle 10 alle 18. Dalle 10:30 sarà possibile visitare anche la Chiesa di San Vincenzo, grazie all’iniziativa “Alla scoperta di due gioielli architettonici nel quartiere San Vincenzo”, una visita organizzata dal comune di Thiene – Assessorato al Turismo.

Lunedì 15 agosto, si terrà alle ore 14:30, presso la Pro Loco San Pietro, la presentazione del libro Tutta un’altra storia – La Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini di Raffaella Calgaro, organizzata dalla Pro Loco San Pietro Valdastico in collaborazione con il Comune di Valdastico.

Lunedì 15 e martedì 16 agosto ad Isola Vicentina, torna la Sagra di S. Rocco, organizzata dall’Associazione Coasi in collaborazione con il Comitato di S. Rocco e con il patrocinio ed il contributo del comune di Isola Vicentina. Serata giovani con Matteo Corghi il giorno di ferragosto e musica italiana con la CbBand il giorno seguente, il tutto accompagnato dallo stand gastronomico.