La nuova frontiera della diagnostica: la risonanza magnetica con l’Intelligenza Artificiale

E’ possibile a Thiene avere diagnosi avanzate con tempi d’esecuzione drasticamente ridotti.

E’ facile comprendere l’importanza della precisione per il raggiungimento di una diagnosi certa e di una conseguente terapia efficace: con questo presupposto i Poliambulatori San Gaetano hanno introdotto nella loro nuova clinica una Risonanza Magnetica di ultima generazione dotata di intelligenza artificiale, che permette di effettuare esami in tempo ridotto con una elevatissima affidabilità. Con un ulteriore plus: un tunnel più ampio e più corto che consente di eliminare l’ansia causata dalla claustrofobia. Così al paziente sembra quasi di stare all’aperto e si sente garantito un maggiore comfort; senza contare, infine, la possibilità di distrarsi con musica di sottofondo e con immagini rilassanti che distolgono l’attenzione e tranquillizzano i pensieri.

Luigi Carraro, tecnico radiologo che coordina il team della Diagnostica, racconta, entusiasta, di questa piccola grande rivoluzione. “Per chi ama le auto, è come guidare il proprio sogno – spiega il dottor Carraro -. Prima di arrivare alla scelta di un’apparecchiatura che rappresenta il massimo a cui si può aspirare ci sono voluti alcuni mesi, trascorsi a valutare diverse macchine in giro per l’Italia. Questa risonanza ad alto campo rappresenta un grandissimo passo avanti e l’intelligenza artificiale è un prezioso supporto per la capacità del medico. Sono stati applicati algoritmi di apprendimento profondo (‘deep learning‘) che permettono di ottenere esami di maggiore qualità in minor tempo“.

Come “funziona” l’Intelligenza Artificiale applicata alla Risonanza Magnetica

Per gli addetti ai lavori, l’intelligenza artificiale rappresenta una tecnologia rivoluzionaria che cambia proprio il modo di concepire l’esame. Si può dire che queste apparecchiature sono state “addestrate” analizzando miliardi di esami per riconoscere quali informazioni sono utili e quali contengono ‘rumore’ e debbano essere eliminate. Pertanto, si acquisiscono solo le informazioni rilevanti“. La competenza del medico è fondamentale per interpretare le immagini, individuare eventuali patologie e stabilire il trattamento, ma, grazie a questa tecnologia, il margine di errore si riduce drasticamente.

Un aiuto ai claustrofobici

Poliambulatori San Gaetano non sottovaluta l’aspetto umano: “Una risonanza magnetica non va mai affrontata alla leggera – spiega il dottor Carraro -, soprattutto se il paziente soffre di claustrofobia e teme di dover rimanere a lungo immobile in un ambiente stretto. Grazie all’apertura di 70 centimetri, rispetto ad una media di 60, la sensazione di soffocamento diminuisce; inoltre, la possibilità di visualizzare immagini rilassanti sullo schermo, attraverso uno specchietto, permette di “spegnere l’ansia. Abbiamo visto persone molto agitate rilassarsi ascoltando, ad esempio, le canzoni di Frank Sinatra. Le immagini più comuni sono paesaggi e scene naturali. Così, dopo soli 10-15 minuti, il tempo medio necessario per completare uno studio senza mezzo di contrasto, invece dei 40 minuti richiesti dai macchinari che non sono dotati di intelligenza artificiale, il paziente rimane sorpreso quando gli si dice che è già tutto finito“.

A volte, chi si era presentato con l’intenzione di sottoporsi a una risonanza in sedazione decide che non è più necessario.

Una questione di empatia, secondo Carraro: “Facciamo tutto il possibile per far sentire il paziente a proprio agio, consapevoli che anche una parola di conforto in più può ridurre l’ansia“.

Disponibili anche Risonanze con contrasto e Aperte

Viene prestata particolare attenzione alle risonanze con mezzo di contrasto, considerando che alcune diagnosi possono cambiare la vita. In questo ambito sono stati avviati anche accertamenti per la mammella. Per determinati tipi di indagini rimane disponibile la Risonanza Aperta. Ogni giorno ai Poliambulatori San Gaetano si fanno passi avanti, contando sull’affidabilità massima e ponendo il paziente al primo posto.

È possibile effettuare la Risonanza Magnetica Alto Campo con Intelligenza Artificiale senza attese e con referto in tempi rapidi. È anche disponibile la Risonanza con Mezzo di Contrasto. La segreteria è a disposizione dal lunedì al sabato allo 0445-372205.