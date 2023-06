Hockeypista, braccio di ferro… Forte per il Trissino: vittoria in casa e serie scudetto in parità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rischia di sprofondare a inizio ripresa ma poi riemerge e cavalca l’onda bluceleste il Gs Trissino dell’hockeypista, capace di “restituire” la sberla di gara A1 al Forte dei Marmi e pure in rimonta, dopo il gol del 4-2 siglato dai toscani al 9′, per fortuna dei vicentini con controreplica immediata. Sulla scia dell’entusiasmo i campioni d’Italia in carica prima pareggiano e poi passano in vantaggio, per fissare il punteggio finale sul 6-4 in formato ribaltone sfruttando la vena prolifica dell’azzurro Cocco, dilagante sotto retina nel finale e colpito duro nei secondi conclusivi (steccata al volto, cartellino rosso per Gual tra i fischi).

Il quintetto di rollers riscatta dunque lo scivolone di gara1, quel risicato 5-4 di sabato sera a favore del Forte su pista amica che ha determinato la partenza ad handicap per i paladini del PalaDante di Trissino, anche ieri presentissimi a spingere verso il tricolore la banda di “Ale” Bertolucci. Tripla per il bomber della Nazionale italiana, un sigillo a testa per Illuzzi, Malagoli e Mendez, abili a battere il baluardo ospite Gnata, portiere di Breganze.

Terzo atto ancora in terra veneta e su pista trissinese, nel dì di festa: si giocherà domenica alle 18 in un’atmosfera caliente non solo per il calore offerto dal pubblico di casa, ma anche per la stagione ormai quasi estiva.