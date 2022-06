Trissino capitale tricolore dell’hockey su pista davanti a 800 tifosi: è scudetto!

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima l’Europa, e poi l’Italia. L’ordine è inverso ma poco cambia: è il GSH Trissino il dominatore assoluto della stagione, dopo aver conquistato ieri lo scudetto 2021/2022, riportandolo finalmente nel Vicentino. A 44 anni di distanza da quello che era il primo e fino a ieri unico tricolore nazionale conquistato nella sua storia – era il 1978 – e a 9 anni da il trionfo di un altro club berico il “vicino” Valdagno.

La 34esima vittoria di una stagione tanto lunga quanto strepitosa è valsa l’ovazione degli oltre 800 tifosi del PalaDante, nonostante il week end dedicato al voto referendario e soprattutto al caldo che ha spinto molti vicentini al mare e in montagna. Tutto esaurito nel catino biancoblu, a spingere Cocco e compagni verso il tris di vittorie nella serie di finale che di fatto non ha avuto storia: 8-3 ai lombardi dell’Hockey Lodi e festa infinta a Trissino, ora capitale indiscussa dei pattini a rotelle e stecche.

Grazie al 5-2 corsaro in trasferta e alle due “sberle” casalinghe con punteggi altisonanti di 7-2 e appunto 8-3, il trofeo è finito in bacheca a fare il paio con lo storico successo di fine anni ’70. Da ricordare il successo recente di un mese fa in Eurolega sempre della squadra di “Ale” Bertolucci, competizione in ambito continentale in questa edizione con ultimo atto in Portogallo priva di alcune big del panorama hockeystico ma sempre con un albo d’oro di prestigio in cui incidere la propria denominazione. Trissino batte Lodi con un secco 3-0 senza ricorrere a gara4 e gara5, dopo aver sudato molto di più in semifinale contro Forte dei Marmi (3-1 in una serie tiratissima) ribadendo la leadership di regular season, con il campionato vinto con margine di 10 punti sulla seconda (64 punti contro i 54 proprio della Wasken Lodi) e un percorso di 21 partite vinte, una pareggiata e 4 perse.

Si tratta del nono successo di una formazione vicentina in cento anni esatti di campionato italiano (il primo nel 1922): oltre a Trissino hanno conquistato almeno uno scudetto italiano anche Breganze (2), Bassano (2), e Valdagno (3).