Monovolume si schianta sul contatore del gas: pompieri all’opera per evitare pericoli

La monovolume Citroen C3 finisce fuori strada e abbatte una centralina del gas metano sul perimetro di un’abitazione privata, causando danni per alcune centinaia di euro e pure il pericolo di una fuoriuscita, per fortuna subito risolta dall’intervento di una squadra di vigili del fuoco vicentini.

L’incidente è avvenuto stamattina a Pojana Maggiore, intorno alle 9.30, con il bilancio di un ferito: si tratta del conducente e unico occupante del veicolo di colore grigio, recuperato poi dal bordo della carreggiata in panne per gli effetti dello schianto frontale.

L’allarme è scattato da via Petrarca nella cittadina del Bassovicentino, con ad accorrere i pompieri del distaccamento più vicino, da Lonigo. Subito pronti a tamponare la perdita in attesa dell’intervento degli operai della rete di fornitura del gas che hanno poi provveduto al sopralluogo. Messa in sicurezza anche la vettura, che non presentava indizi di possibili accensioni di incendi, e soccorso l’automobilista, un uomo – generalità non ancora note – uscito in autonomia dalla monovolume ma comunque malconcio per lo scontro.

Il conducente è stato quindi fatto accomodare sulla barella mobile e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo in codice giallo di media gravità. Sono in corso per lui accertamenti clinici per valutare la presenza di traumi da contusione ed eventuali fratture.