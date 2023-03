L’Hockey Trissino trionfa di rigore: è sua la Coppa Italia di A1 di fronte al pubblico amico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Seconda Coppa Italia della storia per l’Hockey Trissino. A distanza di quasi mezzo secolo – era il 1974 – da quella che fino a ieri sera era non solo la prima ma anche l’unica. La squadra campione d’Italia e anche d’Europa in carica supera anche l’inceppamento della propria macchina da gol e conquista il trofeo di fronte al pubblico amico del PalaDante, superando per 3-1 un robustissimo Amatri Wasken Lodi al termine dei tiri di rigore.

Allo 0-0 che ha “inchiodato” il match di finale sul nulla di fatto fino al termine dei due tempi regolamentari di 25′ ciascuno, ieri sera è seguito l’1-1 dell’overtime, con Galbas a segno per primo per i trissinesi e replica lombarda nelle battute finali. Dal dischetto fanno centro Cocco e Malagoli, ma è il portiere Zampoli l’eroe di serata, che para tutto e consegna la Coppa Italia di serie A1 ai beniamini di casa. E del presidente Matteo Mastrotto.

Seconda Coppa Italia dunque della sua storia a finire nella bacheca dei trofei del Trissino, e secondo trofeo stagionale per Ale Bertolucci e i suoi rollers, dopo la Supercoppa incamerata nelle prime battute dell’annata 2022/2023. Cocco e compagni hanno trionfato nella Final Four organizzata a Trissino a distanza di 4 anni dall’ultima volta, battendo per due volte in due giorni altrettante compagini giallorosse: Bassano e Lodi appunto. Una delle incognite, infatti, era rappresentata dal poco tempo a disposizione per recuperare le energie spese la sera precedente nel derby di semifinale vinto per 6-0 sull’Hockey Bassano. Quaterna secca di Gomez e doppietta di Malagoli sabato sera a decidere la semifinale. Quarta società presente nella kermesse era il Grosseto, eliminato dopo il 3-0 a favore di Lodi.

Nel corso del lungo week end dedicato all’hockey su rotelle al PalaDante trionfo anche per un’altra vicentina. La “nobile decaduta” ma in forte rilancio Hockey Breganze, ripartita dalla serie A2 – dove è leader – e con il marchio VenetaLab ad accompagnarla, ha dominato ieri pomeriggio l’atto finale di serie A2, battendo per 6-1 Rotellistica Camaiore. Primo tempo equilibrato, con parziale di 2-1 per i vicentini, poi quaterna secca a consegnare il jackpot a Dal Santo e soci. Prima ancora, sabato, la finale di serie B con Pumas Viareggio ad alzare il trofeo (3-2) a spese dell’Amatori Vercelli.

“Scia lunga” quella di Trissino capitale dell’hockey su pista italiano che si protrarrà fino a domenica prossima, quando si assegnerà anche la Coppa Italia al femminile. Altra squadra vicentina in lizza, l’Hockey Valdagno, con sfida ormai cult al Roller Matera per aggiudicarsi il titolo tricolore, domenica 26 marzo. Si giocherà alle 15.30 sempre sulla pista del PalaDante. Intanto le valdagnesi, impegnate in Europa, seppur sconfitte in Spagna dal Gijon approdano ai Quarti di finale della Women Champions League, dove affronteranno le portoghesi del Benfica.