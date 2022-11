Margherita Cracco vola in semifinale al talent Bake Off Italia. Promossa la sua… dolcezza

Continua ad appassionati i buongustai vicentini e non solo Margherita Cracco, la 20enne che nella vita studia moda a Milano e divenuta quasi per caso protagonista – insieme ad altri concorrenti – della trasmissione tv “Bake Off” dedicata ai forni e ai dolci in particolare, un format in onda sul canale Real Time per l’Italia che sta riscuotendo notevole successo.

E di cui la nostra giovanissima apprendista – ed autodidatta – pasticcera “fatta in casa” di Valdagno sta via via diventando un pilastro, elogiata dalla conduttrice Benedetta Parodi anche per i suoi modi oltre che per l’abilità in cucina.

Trincerata come da prassi nel silenzio assoluto per motivi contrattuali – le puntate della serie sono infatti state registrate l’estate scorsa – Margherita si gode i commenti del giorno dopo la messa in onda del talent show e l’approdo alla semifinale ora condiviso davvero con tutti: non solo più familiari e amici, ma ora anche le centinaia di fans che la seguono (a posteriori) in quest’avventura televisiva.

La ragazza di Piana di Valdagno, non ancora 20enne al momento delle sfide a colpi di dolci manicaretti, si potrà rivedere all’opera nella prossima puntata di venerdì sera. Solo in pochi, a lei vicinissimi, sanno già come è andata a finire. Tra questi anche la madre Anna Tessaro, vicesindaco di Valdagno.