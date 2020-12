Contributo da 34 mila euro per lo sport cittadino: andranno ad associazioni e impianti

Dieci mesi di sforzi per mettere a norma gli impianti di gioco e di allenamento in tempi di emergenza sanitaria e per acquistare prodotti per la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti, in un’altalena di aperture e chiusure ordinate dall’alto. Oltre ai mancati introiti legati ai corsi e alle attività ordinarie. Anche le società sportive e le associazioni che gestiscono palestre, campi e altre strutture ricreative pubbliche stanno affrontando tempi difficili, per non dire critici, e come previsto per altre categorie dal Comune di Valdagno viene messo a disposizione un fondo economico importante.

Un blocco di contributi per complessivi 33.761,05 euro destinati a coprire parte delle spese sostenute per adeguare gli impianti, acquistare attrezzature per la sanificazione di locali e materiali, ma anche per le minori entrate conseguenti al blocco prolungato di molte discipline. Saranno 13 in tutto i club a ottenere un contributo, ripartito in base ai parametri fissati e alle reali esigenze raccolte e documentate in una fase preliminare di sondaggio, conti societari alla mano.

Nidi, scuole paritarie, sociale, commercio non sono gli unici settori ad aver beneficiato nei mesi scorsi di appositi stanziamenti di bilancio per sostenere la difficile situazione legata all’emergenza sanitaria. Anche allo sport cittadino, la cui valenza è riconosciuta in pratica da sempre, oltre agli incoraggiamenti a “tenere duro” vengono destinati aiuti concreti. “Nei mesi scorsi – ha spiegato il consigliere con delega allo sport, Franco Visonà – abbiamo chiesto a gestori e società di fornirci le rendicontazioni dettagliate dello stato di salute delle casse delle varie società sportive. Ne sono usciti numeri anche pesanti, segno di una reale sofferenza dell’intero comparto per la pandemia. La chiusura degli impianti, il blocco a tutto lo sport amatoriale e dilettantistico, hanno sancito un calo netto delle entrate da tesseramenti e iscrizioni, a fronte di spese aumentate per allinearsi alle diverse disposizioni di prevenzione del contagio”.