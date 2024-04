Riaperto al transito il ponte del Maglio. Acerbi: “Il collegamento ora è più sicuro e funzionale”.

Il ponte del Maglio a Valdagno è nuovamente percorribile. La riapertura avviene dopo alcuni mesi di chiusura dovuta all’intervento di restauro e messa in sicurezza dell’opera. Il tutto realizzato grazie ad un investimento di 760 mila euro, 700mila dei quali ricavati dai fondi del Pnrr. Sul viadotto transitano veicoli su strada e pedoni sui marciapiedi, anch’essi oggetto di intervento.

L’infrastruttura per la viabilità presentava diffusi segni di degrado, in particolare per tutte quelle parti maggiormente esposte agli agenti atmosferici. Gli interventi hanno riguardato quindi un generale ripristino dell’impalcato e delle sottostrutture, nonché un incremento della resistenza dei singoli elementi strutturali in relazione alle specifiche esigenze del ponte, attraverso la realizzazione di armature integrative e fasciature in fibre di carbonio.

“Da oggi possiamo contare su un ponte più moderno e più sicuro – ha sottolineato il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi -. Abbiamo colto l’opportunità davvero unica che è arrivata con i fondi del Pnrr per realizzare un intervento necessario, ma che sarebbe stato difficile, se non impossibile, compiere con le sole risorse del Comune senza tagliare servizi o altre opere attese dalla comunità. La capacità di farci trovare pronti con il progetto ci ha consentito invece di sistemare un’infrastruttura garantendone sicurezza e funzionalità per il futuro”.

“Completiamo un altro passo nel piano di sistemazione e messa in sicurezza dei ponti della città. Adesso l’obiettivo è di intervenire su quello di San Quirico – ha aggiunto l’assessore Federico Granello -. Dopo la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del centro del Maglio, continuano intanto i lavori per la realizzazione dei percorsi pedonali che porteranno maggiore sicurezza anche lungo la provinciale”.

Più in dettaglio sul piano dei lavori eseguiti da una ditta specializzata, si è proceduto inoltre al rifacimento integrale della soletta con sbalzi in allargamento: questo ha consentito di ampliare i marciapiedi che, rialzati rispetto alla carreggiata stradale, garantiranno una maggiore sicurezza a coloro che attraverseranno il ponte. Nell’ambito dell’intervento è stato infine sistemato e migliorato il sistema di sottoservizi.