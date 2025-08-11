Allarme climatico in Veneto per l’ondata di caldo prevista nei prossimi giorni
L’ondata di caldo che sta interessando tutta Italia sta determinando condizioni di disagio anche in Veneto.
Per questo, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi dall’Arpav e, in particolare, sulla base delle previsioni per il 12, 13 e 14 agosto, formulate anche in forma di tendenza, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 12 al 14 agosto per le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana. Una decisione che ha lo scopo in primis di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, consultato il dirigente medico reperibile di turno.
Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione civile è attivo il numero verde 800 990 009.
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.