Allerta gialla per temporali in tutto il Veneto dal pomeriggio di domenica a martedì mattina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le previsioni meteo di Arpav indicano che dal pomeriggio/sera di oggi fino a tutto domani – lunedì 10 giugno – è previsto tempo instabile con rovesci e temporali, con fasi più intense nel pomeriggio/sera di domenica e nel pomeriggio/sera di lunedì. Sono attesi fenomeni localmente anche intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido dalle ore 14 di oggi alle ore 8 di martedì 11 giugno, nel quale si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali in tutti i bacini del Veneto. In considerazione della criticità ordinaria per temporali prevista su tutte le zone di allerta, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Viene confermato inoltre lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta – Bacchiglione riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani (Padova).