Anziano vicentino percorre contromano di notte 12 chilometri in A4

Momento di panico ieri notte in autostrada A4: un vicentino di 81 anni ha percorso infatti 12 chilometri contromano, rischiando fortemente non solo la sua vita ma anche quella degli altri automobilisti in transito. Grazie all’allerta e alla fortuna non si è verificato alcun incidente.

Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte di domenica 14 novembre, fra la tangenziale di Mestre A57 e il casello di Dolo dell’A4, in direzione di Trieste. Ad avvisare della presenza di un’auto contromano che viaggiava sulla corsia di sorpasso, son stati alcuni automobilisti. Immediata è scattata la procedura d’emergenza prevista in questi casi. Sui pannelli luminosi è apparsa la scritta “Attenzione pericolo – auto contromano in carreggiata”, con l’indicazione di lasciare libera la corsia di sinistra (quella presumibilmente utilizzata dal guidatore confuso) e sono intervenuti con la safaty car gli Ausiliari della Viabilità di Cav (Concessioni Autostradali Venete), insieme alla polizia stradale.

E’ stato proprio una safety car ad intercettare l’auto contromano: l’ha affiancata dalla carreggiata opposta e ha segnalato l’errore al conducente, che poco dopo ha abbandonato la sua corsia per entrare nell’area di servizio di Arino Est dove è stato raggiunto dagli agenti della polstrada: l’uomo era in stato confusionale. Secondo quanto rilevato dalle telecamere presenti in autostrada, il pensionato avrebbe effettuato una inversione di marcia nell’area della barriera di Venezia Mestre.