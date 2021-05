Aperte oggi dalle 16 in tutto il Veneto le prenotazione per i 50-59enni

“Dalle 16 di oggi, venerdì 7 maggio, apriamo le vaccinazioni per la fascia fra 50 e 59 anni. Apriamo fino al 9 giugno con 800mila posti: tutti possono prenotarsi. E se i 50enni prenoteranno e andranno a vaccinarsi con Pfizer e Moderna, riempiendo le prime giornate disponibili, potremo anticipare anche i quarantenni. Siamo pronti a vaccinare anche fino a mezzanotte, a spostare gli orari in base alle esigenze dei cittadini”. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa a Marghera il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso dell’appuntamento quotidiano per fare il punto sull’epidemia da Covid-19 e la relativa campagna vaccinale.

44.774 le dosi di vaccino somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore: per 35.049 persone si tratta della prima dose, mentre per le restanti 9.725 si tratta di veneti che hanno completato il ciclo vaccinale nell’ultimo giorno. Nel dettaglio, in Veneto il totale complessivo delle prime inoculazioni è a ieri sera di 1.344.074 persone, mentre la somma di chi ha avuto le due somministrazioni è pari a 581.789. “Siamo a 1.925.867 vaccini inoculati complessivamente dall’inizio della campgna. Negli ultra 80enni la copertura supera il 96%, mentre ha raggiunto il 78% nella fascia dei 70-79 anni e il 46% negli over60. E’ vaccinato anche il 69% dei disabili e il 62% dei cittadini vulnerabili” ha aggiunto Zaia.

In Veneto attualmente sono stoccate nei magazzini di Azienda Zero (dato di ieri sera, indicato da Zaia) 272mila dosi di vaccini: 124mila di Pfizer, 117mila di Astrazeneca, 19mila di Moderna, 10 mila di Johnson&Johnson. Inizia quindi da lunedì la vaccinazione dei cosiddetti baby-boomer (ossia i moltissima nati negli anni del boom economico degli anni ’60), mentre è ancora possibile la prenotazione per chi ha più di 60 anni.

Sono 185.246 le dosi di vaccino somministrate nell’Ulss 8 Berica, mentre sono, sempre a ieri sera, 138.780 nell’Ulss 7 Pedemontana. Qui il link per la prenotazione nell’Ulss 7 Pedemontana e qui quello relativo all’Ulss 8 Berica. Qui invece il link alle pagine di tutte le Ulss del Veneto.