Botti di fine anno, Michieletto e Vianello (Lega – LV):”Brindiamo con luci e colori nel rispetto degli animali”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un appello per evitare i botti di fine anno. I consiglieri regionali Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, dell’intergruppo Lega – Liga Veneta, chiedono responsabilità per i festeggiamenti del 31 dicembre, entrambi ricordano che l’eccessiva euforia ha portato anche a incidenti gravi con petardi. L’appello, però, tiene in considerazione anche gli animale che proprio per effetto degli scoppi si impauriscono, scappano e in alcuni casi muoiono.

“I botti di capodanno- dichiarano Michieletto e Vianello- sono pericolosi, per noi e per i nostri amici a quattro zampe. Se le ordinanze sindacali non possono fare molto, facciamo un appello a tutti: per celebrare il 2022, usiamo fuochi pirotecnici giochi di luce, musica. Iniziamo il nuovo anno in sicurezza e nel rispetto degli animali.Festeggiare la fine dell’anno è una tradizione a cui pochi, giustamente, vogliono rinunciare”.

“Ma la festa, per essere tale, deve esserlo per tutti, anche per i nostri amici che, soprattutto negli ultimi anni di Covid, hanno scaldato le nostre case con la loro compagnia e il loro affetto. Molti sindaci adottano giustamente ordinanze ad hoc per limitare tale fenomeno, ma spesso mancano i vigili per il controllo e così le disposizioni non vengono osservate. Per questo chiediamo a tutti di brindare al nuovo anno con luci e colori – concludono i due consiglieri regionali – senza sparare inutili botti: un modo per augurare un buon 2022 nel rispetto anche degli amici a quattro zampe che ogni anno devono subire la violenza di botti e mortaretti”.