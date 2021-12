Previsioni meteo 31/12-2/1: Capodanno con caldo anomalo e rischio nebbia in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Continua il dominio dell’alta pressione sull’area Mediterranea e centro Europea. Correnti molto miti per il periodo riescono a spingersi a latitudini insolite per il mese di gennaio. Con questa situazione il nostro microclima favorirà il formarsi di nebbie e foschie in pianura e nei fondovalle dove l’inversione termica manterrà le temperature vicine ai valori invernali, mentre la fascia montana tra i 500 e 1500m il clima sarà tardo primaverile con temperature massime che potranno raggiungere i 15/16°C

VENERDI’ 31 DICEMBRE

Nell’ultimo giorno dell’anno il cielo si presenterà sereno su quasi tutta la provincia. Solo nel basso vicentino durante le prime ore del giorno e dopo il tramonto potranno formarsi fitti banchi di nebbia. Temperature in aumento sulle pedemontane e sui rilievi, stazionarie invece in pianura dove gli estremi termici saranno compresi tra 0 e 11°C

SABATO 1 GENNAIO

Anche il primo giorno del 2022 sarà all’insegna del sole su buona parte del territorio, solo in pianura, al di sotto dei 100m sul livello del mare si potranno vedere nebbie o dense foschie che manterranno le temperature su valori consoni al periodo, in collina e in montagna invece sarà probabilmente la giornata più calda dell’inverno, punte di 15/16°C a 1000m di quota.

DOMENICA 2 GENNAIO

La nebbia dal basso vicentino tenderà leggermente a risalire di quota. Sarà quindi probabile che anche le medio/alte pianure nelle ore più fredde della giornata vengano avvolte da una fitta coltre nebbiosa. Ancora caldo anomalo dalle quote collinari in su, col sole che continuerà a splendere sui nostri monti.