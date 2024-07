Caldo afoso e temperature in aumento, la Regione dichiara fino a venerdì l’allarme climatico per disagio fisico

A causa del caldo afoso torna lo stato di allarme climatico in Veneto per disagio fisico. L’allerta rossa, estesa fino a venerdì 12 luglio, interessa tutto il territorio: dalle zone costiere fino all’area montana.

La Regione comunica che, per segnalazioni e informazioni di carattere socio-sanitario, è attivo il numero verde 800 535 535, realizzato in collaborazione con il Servizio Telesoccorso e Telecontrollo.

Per le segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è invece attivo il numero verde 800 990 009. La Protezione Civile regionale raccomanda di adottare tutti quei comportamenti di cautela consigliati in questi casi, in particolare per le categorie più fragili: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e idratarsi adeguatamente onde evitare colpi di calore. Si raccomanda, inoltre, di monitorare gli aggiornamenti in merito a questa allerta. Infatti, pur essendo incerta l’evoluzione metereologica, è probabile che nei prossimi giorni l’allarme climatico per disagio fisico possa essere prolungato.