Camionista di Rosà muore travolto da un suv sulla tangenziale di Rovigo

Un autotrasportatore 61enne di Rosà, Claudio Peretto, è morto la notte scorsa sulla tangenziale est di Rovigo, travolto da un suv Nissan alla cui guida c’era una donna.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22 di martedì 7 febbraio, mentre il camionista stava attraversando la tangenziale per tornare al proprio tir dopo una sosta in un ristorante, dove aveva cenato. Il tir, infatti era parcheggiato nella piazzola dall’altra parte della tangenziale.

L’impatto sulla parte anteriore del suv è stato violentissimo: il corpo dell’uomo è stato proiettato decine di metri dal punto dell’impatto, finendo poi sull’asfalto. La guidatrice che poi si è fermata e, sebbene in stato di shock, è riuscita a dare l’allarme. La donna è stata poi trasferita in ospedale per accertamenti. Inutili invece i soccorsi al 61enne: il personale del Suem, immediatamente accorso assieme ai vigili del fuoco, ha potuto solo prendere atto della morte.

Secondo quanto riporta il quotidiano on line Polesine24, la pericolosità del parcheggio, che impone agli autisti di attraversare la tangenziale, è nota da tempo: l’area di sosta si trova infatti a ridosso dell’alloggio ristorante, ma è separata da questo da un tratto privo di illuminazione.