Canal Grande colorato di verde fluo. La Questura: “Potrebbe essere un liquido tracciante”

Una chiazza verde fluorescente è comparsa questa mattina sul Canal Grande a Venezia, nei pressi del Ponte di Rialto.

L’inquietante chiazza verde ha fatto la sua comparsa attorno alle 9.30, sotto gli occhi di attoniti e incuriositi di tanti turisti, accorsi nella città lagunare per il tradizionale appuntamento con la Vogalonga. Potrebbe trattarsi di una nuova protesta di militanti ambientalisti che chiamano alla responsabilizzazione la politica sulla crisi climatica. Al momento, però, non vi è stata alcuna rivendicazione dell’azione. La Questura, in un comunicato, ha fatto sapere che “potrebbe trattarsi di un liquido tracciante”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpav, che hanno eseguito dei prelievi per analizzare la colorazione anomal. Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, ha subito convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di polizia della città.

L’evento ricorda anche la performance di Uriburu, realizzata in occasione della Biennale d’arte: l’artista nel 1968 colorò di verde le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell’acqua. Lo scopo, anche in quella occasione, era invitare le persone a prendersi cura dell’ambiente usando proprio il colore-simbolo dell’ecologia.

#28maggio #Venezia, Canal Grande colorato di verde e quello che hanno costatato questa mattina i #vigilidelfuoco intervenuti insieme ad @arpaveneto per dei prelievi per analizzare la colorazione anomala #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/tzKoQqEXvx — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 28, 2023