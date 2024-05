Caos e sangue sulla Regionale 11 dopo lo scontro tra camion e auto: morti due autisti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terribile incidente frontale stamattina sul Garda, poco dopo le 7 di lunedì mattina, ai confini regionali tra Veneto e Lombardia, in territorio comunale di Peschiera del Garda sulla strada regionale 11 che porta a Rovizza, frazione di Sirmione nel Bresciano. Coinvolti due camion – andati in collisione frontale – e un’automobile.

Non c’è stato nulla da fare invece per i due camionisti, i rispetti conducenti alla guida, morti sul colpo complici le fiamme scaturite da una delle due cabine di guida. Si tratterebbe di un autotrasportatore italiano, di 65 anni e di origini trentine con residenza a Pergine Valsugana e di un 53enne di nazionalità rumena, del quale invece non è nota la residenza.

Il bilancio provvisorio dei feriti consta di due morti e due feriti ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Si tratterebbe di due donne, occupanti della vettura andata a sbattere su uno dei due mezzi pesanti rimasti al centro della carreggiata dopo l’impatto, portate in salvo pochi attimi prima che all’interno dell’automobile divampasse l’incendio. Terribile lo scenario d’intervento toccato ai soccorritori.

Sul luogo dello schianto multiplo i pompieri, la polizia stradale e il personale di soccorso sanitario del 118. Traffico bloccato per le operazioni di emergenza e per il tratto di strada inservibile a causa dei rottami dei veicoli devastati dalle conseguenze dell’incidente.

La notizia è in aggiornamento