Carabinieri morti, il giorno del lutto: lacrime alla camera ardente, ora i funerali di Stato

Ore 13 – E’ il giorno del lutto in Veneto per i funerali dei tre carabinieri uccisi dall’esplosione in un casolare di Castel d’Azzano, provocata da Maria Luisa Ramponi in concorso con i suoi fratelli Dino e Franco.

Ieri sera è stata aparte la camera ardente presso il comando della Legione Veneto dei Carabinieri, a Padova, mentre a Castel d’Azzano ieri sera, con la partecipazione del vescovo di Verona Domenico Pompili e dei sindaci del territorio, si è tenuta una silenziosa e partecipata fiaccolata.

Nella sala dove sono esposti i feretri, tante le lacrime e gli abbracci fra colleghi, alla presenza dei parenti dei tre militari morti: Valerio Daprà (56 anni), Davide Bernardello, (36) e Marco Piffari (56). Le salme sono state visitate dalle autorità civili e militari. Alle 15 iniziano i funerali di Stato presso la Basilica di Santa Giustina, la stessa che ha ospitato l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin.

1 di 6

