Auto tampona autocarro che perde parte del carico, tra cui un tombino: un ferito

Un tamponamento si è registrato nel primo pomeriggio di ieri sulla strada regionale 11 a Montebello, con due autoveicoli coinvolti: un autocarro che trasportava materiale edile e una vettura condotta da un uomo, vicentino. Alle 14 di venerdì i due mezzi sono venuti a contatto, con l’auto a colpire il retro del furgone a cassone aperto che la precedeva lungo la via Fracanzana.

Un urto particolarmente violento, tanto da far cadere in strada parte del carico, tra cui un tombino di cemento “piantatosi” sull’asfalto che poteva rappresentare un ulteriore pericolo nella dinamica dell’incidente. Per il conducente dell’auto si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice di media gravità per le contusioni riportate. Illeso invece l’autista del mezzo di proprietà di una ditta della zona.

Sul posto sono stati chiamati a rinforzo i vigili del fuoco dal distaccamento di Arzignano, che hanno lavorato per circa un’ora per rimuovere il materiale edile caduto in strada, oltre che per mettere in sicurezza l’auto incidentata. Anche una pattuglia dei polizia locale è poi giunta sulla strada regionale 11 per eseguire i rilievi.