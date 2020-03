Covid-19, la Regione riorganizza la sanità: sospese tutte le non-urgenze. Ecco l’elenco

Il sistema ospedaliero e sanitario veneto si prepara ad affrontare con il massimo delle risorse disponibili l’ondata di piena di malati di nuovo Coronavirus e concentra le energie su questo, stoppando fino al 15 aprile tutte le attività non urgenti.

Così, per preservare i posti letto di area intensiva, in previsione di un massiccio afflusso di pazienti, la Regione ha definito e attivato oggi una serie di nuove modalità operative dell’intero sistema sanitario. Fra le altre cose, ha disposto la sospensione dell’attività chirurgica non urgente che richieda ricovero in terapia intensiva post operatoria, ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione delle condizioni cliniche dei pazienti, e la sospensione delle attività di specialistica ambulatoriale pubblica e privata convenzionata ad eccezione delle categorie temporali U (urgente) e B (breve) e degli ambiti materno infantile e oncologico.

‼️ #CORONAVIRUS / IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A FINE GIORNATA.‼️ Pubblicato da Luca Zaia su Venerdì 13 marzo 2020

La nuova organizzazione operativa sarà valida, come detto, fino al 15 aprile ed è stata condivisa dal Comitato Scientifico per il coronavirus istituito in Veneto con delibera di Giunta del 12 marzo scorso.

Ecco le diverse modalità disposte:

Sospensione con effetto immediato di tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell’ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante.

Per disporre di personale per la gestione dei posti letto aggiuntivi sia di terapia intensiva che semintensiva si richiede alle Ulss di ridurre l’attività chirurgica programmata non urgente nell’ottica di recuperare personale per garantire la gestione di tali posti letto attivati secondo il piano regionale per la gestione emergenza Covid-19.

Sospensione di tutta l’attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U e B, garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l’attività in ambito materno-infantile ed oncologico (sarà cura di ogni struttura avvertire gli utenti programmati con altre priorità per riprogrammare l’appuntamento al termine dello stato di emergenza; i medici prescrivano le prestazioni con le priorità di cui sopra fermo restando comunque la possibilità di segnalare situazioni cliniche meritevoli di controlli ravvicinati).

Misure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi, e in particolare presso i punti prelievo.

Chiusura degli Urp e tutti gli sportelli di prenotazione con un contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche.

Le risposte dei referti di laboratorio e degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio dell’utente qualora non accessibili online.

L’attività di distribuzione diretta dei farmaci dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera, erogando fino a 3 mesi di terapia dopo la dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica; dovrà essere utilizzato il canale delle farmacie territoriali utilizzando il flusso della distribuzione per conto (DPC) per tutti i farmaci.

Le attività relative all’assistenza psichiatrica vanno mantenute inalterate mentre ogni attività distrettuale rivolta al pubblico va sospesa eccezion fatta per le urgenze e l’assistenza domiciliare.