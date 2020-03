Schianto fra un’auto e un’apecar: ferito un 18enne, portato all’ospedale di Bassano

E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Bassano un ragazzo di 18 anni di Cogollo del Cengio rimasto ferito oggi poco dopo l’una in paese a causa di un incidente stradale che ha coinvolto anche un’auto, alla cui guida vi era una donna di 43 anni di Tonezza del Cimone, le cui iniziali sono B.Z.

La donna alla guida di una Fiat Punto stava percorrendo via Granatieri di Sardegna con direzione Arsiero. Giunta all’intersezione con via Monte Cengio, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino, non è riuscita ad evitare l’impatto con l’Apecar del ragazzo, che nel frattempo aveva impegnato l’incrocio proveniente da via Monte Cengio.

Il mezzo a tre ruote – alla cui guida vi era L.G., 18enne di Cogollo – si è ribaltato lateralmente, sbalzando fuori il conducente.

La Fiat Punto ha invece terminato la corsa contro il muretto di recinzione di un’abitazione dall’altra parte della strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il ragazzo, in codice giallo, al pronto soccorso di Bassano del Grappa.

Illesa la conducente della Fiat Punto. Entrambi erano legittimati a trovarsi in quel luogo, come da specifiche previsioni dei Decreti di limitazione degli spostamento a causa dell’epidemia da Covid-19.