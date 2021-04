Covid, solo 84 nuovi casi nel vicentino nelle ultima 24 ore. 187 i ricoverati

84 casi nelle ultime 24 ore nel Vicentino per il Covid-19. Li registra l’ultimo report dell’Azienda Zero della Regione (delle ore 17 del 18 aprile), che rileva anche come nell’ultima giornata non ci siano state ulteriori vittime. Negli ospedali vicentini questa sera sono ricoverate 187 persone, (-2), 31 delle quali nei reparti di terapia intensiva.

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 680 nuovi casi registrati, si contano 12 decessi (11.107 dall’inizio dell’epidemia). In questo momento, le persone attualmente positive sono scese a 26.427, mentre quelle ricoverate in ospedale per Covid sono 1.761: 1.498 (-13) in area non critica e 263 (+2) in terapia intensiva.

Quanto alla campagna di vaccinazione, alla mezzanotte del 17 aprile sono state somministrate 1.290.479 dosi (il 91,4% di quelle fornite), il totale delle prime dosi ammonta a 916.833 (18,8% della popolazione vaccinabile), mentre sono 373.646 (7,7%) le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione. La percentuale di ultraottantenni che ha ricevuto almeno la prima dose ammonta all’89,9%. Sabato sono state 22.814 le dosi somministrate.