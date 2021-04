Motogp: vittoria di Quartararo a Portimao. F1: Verstappen vince ad Imola

A Portimao il francese sulla sua Yamaha ha preceduto sul traguardo Francesco Bagnaia in sella alla Ducati (partito dalla undicesima posizione) e il campione del mondo Joan Mir sulla Suzuki. Quarto posto per Morbidelli. Quinto Binder. Sesto Espargaro.

Tornato in sella alla sua Honda, dopo nove mesi di stop per infortunio, Marc Marquez si è classificato settimo e dopo la gara lo spagnolo si è abbandonato ad un lungo pianto. All'ottavo posto, il fratellino Alex Marquez, poi Bastianini, Nakagami, Vinales e Luca Marini che raccoglie i primi punti in carriera in MotoGP. Costretto al ritiro Valentino Rossi, partito 17°.



Formula 1. Il gran premio di Imola è stato vinto da Max Verstappen. L'olandese ha preceduto sul traguardo Lewis Hamilton e Lando Norris al termine di una gara caratterizzata dall'acqua e da una bandiera rossa. Per la Ferrari 4° posto di Charles Leclerc e 5° di Carlos Sainz.

L'olandese della Red Bull è al settimo cielo: “È stata una bella sfida, molto difficile restare in pista ma ho gestito bene la gara. Ho avuto un piccolo spavento alla partenza nel riscaldare le gomme ma è andato tutto bene. Sono stato fortunato a non girarmi”. Poi sul sorpasso a Hamilton: “Mi sono sorpreso io stesso, abbiamo lavorato tanto per migliorare la partenza”.