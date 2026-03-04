Cunegato gela Stefani: “I manager della Sanità devono rispondere ai sindaci, non rimpiazzarli”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se la sanità veneta non è più quella di una volta non è solo per mancanza di fondi, di personale o perchè le liste d’attesa sono lunghissime. C’è anche una ragione pratica. Ed è quella di avere relegato i sindaci all’angolo, imponendo loro di accettare quanto proposto e tagliato dalla politica in ambito sanitario limitandosi, di fatto, a dover supplicare per avere delle concessioni.

E proprio per questo non poteva passare inosservato il “desiderio” del presidente del Veneto Alberto Stefani che i nuovi direttori generali della Sanità regionale diventino “Sindaci della Sanità”. Una frase leggera, troppo leggera, che sa più di ricerca di consenso che di consapevolezza del ruolo.

Nel giro di pochi minuti dall’uscita del presidente è infatti arrivato il commento del consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Carlo Cunegato, conosciuto ed eletto proprio per le sue battaglie nel campo della sanità.

Il consigliere scledense non ci sta ad accettare passivamente quando detto da Stefani, e replica: “Stefani ha affermato qualcosa di grave quando ha detto “Ho un desiderio: che i nuovi Direttori Generali diventino veri e propri Sindaci della Sanità, vicini alla gente e attenti ai loro territori”. Non è un’affermazione casuale, ma rappresenta il cambiamento di un paradigma che non condividiamo assolutamente”.

Cunegato sottolinea l’intenzione del presidente del Veneto di voler di proposito confondere le cariche di chi viene eletto e di chi viene nominato: “I sindaci ci sono già, sono eletti dai cittadini, non vanno sostituiti con persone nominate dalla politica”.

Cunegato spiega in modo chiaro: “I Direttori Generali, che sono espressione della politica, hanno aumentato il loro potere, di fatto depotenziando i sindaci. Vorrei ricordare che la sanità veneta funzionava bene quando i sindaci, assieme ai sindacati e al terzo settore, conoscendo i bisogni particolari della comunità, costruivano servizi pensati per le persone. Io non vorrei che i dirigenti, nominati dalla politica, si sostituissero ai sindaci, eletti dai cittadini. Vorrei che si mettessero a disposizione dei sindaci per garantire il diritto fondamentale alla salute a tutti i cittadini veneti, spesso incolpevoli vittime di un processo di privatizzazione sempre più evidente”.

