Due devastanti incendi nei boschi fra Longarone e Zoldo: chiusa la SP 251 – FOTOGALLERY

Due distinti e vasti incendi sono divampati nel pomeriggio nei boschi fra Longarone e Zoldo, in provincia di Belluno. Il primo in Fortogna, il secondo a Soffranco. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontari per monitorare l’incendio che si propaga verso le abitazioni.

Il primo grande incendio boschivo è scoppiato martedì sera 22 marzo, a pochi metri dalla strada regionale 251 Zoldo Cellina e da una abitazione, che era a rischio evacuazione. Nelle scorse ore sono state impegnate anche numerose squadre miste di pompieri e protezione civile.

Nella tarda mattinata del 23 marzo l’incendio sembrava sotto controllo, tanto che la Strada Provinciale 251, che era stata chiusa per garantire le operazioni di spegnimento e di bonifica era stata riaperta al traffico a mezzogiorno. Solo due ore più tardi, però, Veneto Strade ha dovuto chiuderla nuovamente in quanto le fiamme sono ripartite con violenza. Alcuni abitati della Val di Zoldo risultano isolati e per raggiungerli è necessario transitare per la zona di Agordino e salire i tornanti del Passo Duran.

La Regione, dopo i numerosi incendi che hanno toccato negli ultimi giorni più province, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi nei boschi nelle zone montane e pedemontane, nonché sui colli e il litorale. Fra le aree più a rischio, proprio una vasta parte della provincia di Vicenza.