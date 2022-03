Play-off Mondiali. Italia-Macedonia del Nord, Mancini: “Siamo pronti”

Appuntamento da non fallire per l'ItalMancini. La nostra Nazionale di calcio infatti oggi alle 20.45, dovrà fare il primo passo per evitare di fallire l'appuntamento con i Mondiali per la seconda volta di fila: battere la Macedonia del Nord al “Barbera” di Palermo nel primo turno dei play-off qualificazione. Ricordiamo che in caso di passaggio del turno, gli azzurri dovranno poi superare la vincente di Portogallo-Turchia per staccare il biglietto per Qatar 2022. Non sarà facile, soprattutto alla luce dello stato di salute dei ragazzi del Mancio, tra defezioni importanti e cali di forma di alcuni singoli. Per aiutare l'Italia, lo stadio palermitano tornerà al 100% della capienza e sarà esaurito in ogni ordine di posto: 37mila spettatori.

La conferenza di Roberto Mancini prima della sfida ai macedoni in terra normanna. Il commissario tecnico ha provato a stemperare la tensione dicendo: “Non abbiamo avuto molto tempo prima di questa partita, perciò ho confermato il gruppo dell'Europeo. In questo gruppo ci sono sette giocatori che anche nel 2017 vissero una situazione simile, non so se può essere un vantaggio o meno. L'importante è restare concentrati: l'Italia sa giocare bene a calcio, pensiamo solo a quello. Non sottovaluteremo i nostri avversari: si parte tutti da 0-0 e le partite vanno giocate. Dobbiamo rimanere tranquilli e giocare la nostra partita. Loro si difendono bene, in Germania hanno vinto 2-1, hanno anche qualità tecniche”.

Il Mancio indica la strada. Il c.t a tal proposito ha aggiunto: “Qualcosa abbiamo provato, vedremo durante la partita se avremo bisogno di cambiamenti, loro non ci daranno molto spazio. Conto anche sul forte sostegno del pubblico di Palermo. Questo è un fatto che sarà senz'altro una cosa positiva in più rispetto agli ultimi due anni, la città ha risposto bene”. Capitolo rigoristi, su questo punto Mancini ha precisato: “Dopo quelli sbagliati in azzurro Jorginho ha segnato sette rigori di seguito, ha ritrovato la precisione. Non sarà un problema: se ci sarà un rigore lo tireremo”. Rammentiamo che in caso di parità al 90' sono previsti tempi supplementari ed eventuali tiri dal dischetto.

Le parole di capitan Giorgio Chiellini in conferenza stampa. Il difensore ha detto: “Non serve l'Italia di Wembley, servono umiltà e serenità, se giochiamo come abbiamo sempre fatto sono sereno. L'esperienza di 4 anni fa ci aiuterà anche a gestire le emozioni. Sto bene, un paio di settimane fa avevo qualche dubbio ma sono a disposizione, poi è chiaro che decide l'allenatore. Siamo una squadra forte, godiamoci l'entusiasmo della gente di Palermo. Niente sosta di campionato? Mai pensato che si potesse rimandare un'altra giornata di campionato, è un problema trovare date a questo punto della stagione. Le energie le abbiamo, state tranquilli”. Speriamo sia davvero così.