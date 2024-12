Effettuato a Padova il primo trapianto di cuore al mondo a cuore battente

E’ stato effettuato a Padova il primo trapianto di cuore al mondo totalmente a cuore battente da donatore a cuore fermo: è un successo dei professionisti della Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, diretta dal professor Gino Gerosa, dell’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova. L’annuncio è stato dato oggi: il paziente sta bene ed è in fase di dimissione.

Si tratta di una rivoluzione che migliorerà i risultati del trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo, evitando l’arresto controllato del cuore, annullando il danno da ischemia e riperfusione sia al prelievo che al trapianto. Permetterà di assicurare una più rapida ripresa della funzione cardiaca, migliorando la performance del cuore dopo l’intervento.

“Gino Gerosa e la sua straordinaria equipe – ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – hanno varcato, primi nel mondo, una nuova frontiera della cardiochirurgia e della trapiantistica. E’ stata scritta in Veneto una nuova pagina indelebile della storia internazionale di questa disciplina. Non ci sono più parole per esprimere la stima e la gratitudine al professor Gerosa, a tutti i componenti della sua squadra, e all’Azienda Ospedale Università di Padova”.

“Questi clinici eccezionali – prosegue Zaia – hanno anche il grande pregio di non fermarsi mai, di non accontentarsi dei tanti risultati già raggiunti, ma di cercare sempre un passo in più ridare le vita a malati così gravi da avere la necessità di un trapianto di cuore. Questa è una notizia che farà il giro del mondo anche come testimonianza del livello complessivo raggiunto dalla qualità della sanità nella nostra regione”.

Sempre il prof. Gerosa lo scorso 11 maggio aveva eseguito il primo trapianto in Italia da donatore a cuore fermo controllato. Va ricordato, infine, che il 14 novembre 1985 proprio in Azienda l’équipe della Cardiochirurgia del prof. Vincenzo Gallucci aveva portato a termine con successo il primo trapianto di cuore in Italia.