Quando fare il trapianto di capelli? Scopri se è il momento giusto

La calvizie non è solo un problema estetico: può influenzare la sicurezza in se stessi e la qualità della vita. Il trapianto di capelli è oggi una soluzione concreta, adatta sia a uomini che a donne.

Poliambulatori San Gaetano, con sede a Thiene, offre interventi di infoltimento a partire da 2900 euro, con un percorso completo: valutazione, chirurgia e follow-up. Il tutto con sedazione cosciente per garantire comfort durante le ore di intervento.

A chi è adatto il trapianto di capelli

Secondo il dottor Francesco Parise, medico chirurgo presso Poliambulatori San Gaetano, il trapianto è indicato per chi ha un grado lieve o moderato di calvizie e una buona area donatrice da cui prelevare i bulbi. Nei casi di alopecia molto avanzata o assenza totale di capelli, non sempre è possibile intervenire. Ogni paziente viene valutato con attenzione, e in alcuni casi si suggerisce di iniziare prima con una terapia farmacologica stabilizzante.

Il momento ideale? Quando la caduta si stabilizza

È meglio non intervenire troppo presto, spiega il dottor Parise, ma neanche attendere che l’alopecia si estenda eccessivamente. L’età media ideale è tra i 30 e i 40 anni. Il trapianto va sempre accompagnato da un controllo continuo dello stato del cuoio capelluto. Per questo è importante affidarsi al giusto centro, che possa garantire un follow up pre e post intervento.

Perché rivolgersi a Poliambulatori San Gaetano

Il centro ha deciso di investire sulla qualità e la sicurezza totali, per offrire risultati concreti e duraturi. Il tutto con un investimento accessibile, a partire da 2900 euro.

Gli interventi sono eseguiti in day hospital con medico anestesista sempre presente, in sedazione cosciente per una procedura serena e priva di fastidio. Inoltre sono garantiti controlli post-operatori a vita, anche tramite fotografie, così che anche il paziente più lontano possa confrontarsi con il medico. I costi sono trasparenti, paragonabili a quelli delle cliniche turche, ma con standard italiani.

Per maggiori informazioni o prenotare una prima consulenza per Trapianto di Capelli è sufficiente contattare lo 0445.372205.