Elezioni regionali – Zaia sempre più Doge: vola oltre il 74%. La Lega però si ferma al 15%

Come prevedibile, non c’è storia in Veneto. Alla chiusura dei seggi, tutti gli exit polls e le prime proiezioni sulle elezioni regionali danno il governatore uscente Luca Zaia e la sua coalizione lanciati oltre il 70%.

La seconda proiezione Swg (ore 17.50) per La7 dà – in particolare – per i candidati alla presidenza Zaia al 74,5%, Lorenzoni al 16,60% e Cappelletti al 3,6%.

Per quel che riguarda le coalizioni, la seconda proiezione di Swg per quel che riguarda il centrodestra dà la Lista Zaia Presidente a ben il 41,2% e la Lega che non riesce ad andare oltre il 15,8%, Fratelli d’Italia all’8,7%, Forza Italia al 4,4% e gli autonomisti al 2,9%, con la coalizione che resta più bassa rispetto ai voti del presidente (73%). Sul versante opposto, la proiezione per il centrosinisra prevede un 12,1% per il Partito Democratico, seguito dal 2,4% di Europa Verde, Il Veneto che Vogliamo all’1,6%, +Veneto all’1%.

Il nuovo consiglio regionale

Il sistema elettorale veneto prevede un premio di maggioranza (il 60% dei seggi, ossia 29 posti da consigliere regionale) per la coalizione collegata al candidato Presidente eletto, nel caso in cui la coalizione ottenga almeno il 40% dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni. Il riparto dei seggi è effettuato dalla Corte d’Appello di Venezia, sulla base degli esiti delle operazioni svolte da ciascun Tribunale.

Per seguire i risultati in diretta segui la pagina sul sito della Regione e il sito Eligendo del Ministero dell’Interno.