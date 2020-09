Serie A, Ibra lancia ancora il Milan. Mercato, valzer delle punte impazzito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra calcio e mercato è stato un lunedi 21 settembre ricco di colpi di scena. E dire che siamo soltanto all’inizio della stagione. Cominciamo dal verdetto maturato nel “Monday Night” del Meazza, valido per il primo turno di campionato. Il Milan riparte da dove aveva finito: maggior numero di punti fatti nel post-lockdown da coronavirus, cioè nelle ultime 12 giornate della stagione scorsa finita ai primi di agosto. I rossoneri contro il Bologna vincono e convincono: 2-0 con doppietta dell’intramontabile Zlatan Ibrahimovic.

La prima giornata di A deve ancora essere completata. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter infatti sono state rimandate al 30 settembre dietro richiesta delle due squadre nerazzurre che hanno terminato ad agosto inoltrato la precedente stagione di Coppe Europee. Tutto questo con il mercato aperto fino alle 20 del 5 ottobre prossimo, quindi con calciatori che cambieranno maglia da un turno all’altro. Un aspetto che però aiuterà un po’ tutti i club a rinforzare le rose rispetto a oggi.

Calciomercato: valzer delle punte impazzito. La Juventus prende Morata dall’Atletico Madrid e molla Dzeko al suo destino nella Capitale. Per l’attaccante spagnolo, ai “Colchoneros” vanno 10 milioni di euro per il prestito oneroso. Diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Peraltro, si tratta di un ritorno a Torino per il “Moro”, già protagonista con la casacca bianconera dal 2014 al 2016. Dzeko, che si è rifiutato di scendere in campo a Verona, è ormai un separato in casa a Trigoria. Vuole andare via. In tutto questo l’affare Milik è più che impantanato. Piove sul bagnato in casa romanista. Diawara, un pasticcio da dilettanti e adesso i giallorossi rischiano di veder trasformato in uno 0-3 a tavolino lo 0-0 di sabato contro l’Hellas.