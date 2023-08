Escursionista vicentino sorpreso dal temporale in ferrata sul Piz Boé

Uno scalatore vicentino è stato tratto in salvo ieri sera sul Piz Boé (Livinallongo del Col di Lana, Belluno): era rimasto bloccato in ferrata durante un violento temporale, all’imbrunire.

Ieri sera, 16 agosto, passate le 20, in concomitanza con il forte temporale che si è scatenato sulla parte alta della provincia di Belluno, la Centrale del 118 è stata attivata per diverse emergenze, in particolare quella di un escursionista bloccato sulla Ferrata Piazzetta al Piz Boè.

Dalle prime informazioni il 40enne di Grumolo delle Abbadesse (nel Vicentino) doveva trovarsi verso l’attacco, in realtà la squadra del Soccorso alpino di Livinallongo, partita in suo aiuto, lo ha poi trovato a 2.700 metri di quota, a circa metà del percorso attrezzato. L’uomo, che la stava percorrendo in discesa, stava bene, era solo spaventato ed è stato raggiunto dai soccorritori saliti a piedi per una quarantina di minuti e poi arrampicatisi lungo il cavo. Una volta assicurato, l’escursionista è stato calato per sessanta metri sulla verticale fino al sentiero sottostante ed è poi rientrato con la squadra alla macchina. L’intervento si è concluso a mezzanotte e mezza.