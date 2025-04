Ferrovie, il canale Tap&Tap verrà esteso a tutte le linee regionali del Veneto dal 12 aprile

Regionale annuncia l’estensione del canale Tap&Tap a tutte le linee regionali del Veneto a partire dal 12 aprile 2025, ad esclusione della sola linea Venezia-Portogruaro a causa di lavori infrastrutturali che implicano la rimozione di alcune validatrici in alcune stazioni. La nuova modalità di acquisto, introdotta il 4 aprile 2024, inizialmente sulla linea Venezia-Verona, ha registrato un grande successo, con oltre 48 mila viaggi effettuati nel primo anno di attività.

L’estensione del servizio è stata decisa in collaborazione con la Regione del Veneto e mira a semplificare ulteriormente l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, rendendo l’acquisto dei biglietti più rapido, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Tap&Tap rappresenta una svolta nella mobilità pubblica, garantendo la miglior tariffa disponibile e incentivando l’uso del treno rispetto all’auto privata. È sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless ad una validatrice della stazione di partenza e, all’arrivo, ripetere la procedura con la stessa carta utilizzata.

Il cliente può utilizzare il servizio anche attraverso un dispositivo digitale, come uno smartphone o smartwatch, sul quale avrà già caricato la propria carta di pagamento contactless, accertandosi di utilizzare sempre lo stesso dispositivo sia in partenza che in arrivo. Inoltre, previa registrazione della carta di pagamento al profilo “Tap&Tap” nella propria area riservata sul sito di Trenitalia, il cliente può accedere e controllare le proprie transazioni e, soprattutto, beneficiare della “best fare”. Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare la pagina Tap&Tap su trenitalia.com.