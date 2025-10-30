Generava con l’IA foto di bambini e bambine in pose osè: arrestato un veneziano

Un veneziano di 55 anni residente in centro storico a Venezia è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto ritenuto responsabile della produzione di materiale pedopornografico usando l’intelligenza artificiale generativa. Più di 900 le immagini prodotte, tutte caratterizzate da un elevato realismo e difficilmente distinguibili da fotografie autentiche: ritraevano bambini e bambine in pose sessualmente esplicite.

Quasi mezzo milione Gli scatti di piccoli scippati in rete e su siti pedo-pornografici e dati in pasto a un software allenato a creare immagini di abusi su minori. E non si sa ancora se l’uomo mettesse in vendita o no quanto prodotto. Quello che è certo, è che al softwere di ai generativa dava istruzioni, partendo da foto reali, ad esempio di bambine al mare, come “Falla mora, magra, spogliala” e ancora “mettila con adulti, in atteggiamenti intimi”, come riporta il Corriere del Veneto.

L’evoluzione del cbercrime

Il 55enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato all’interno di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dagli specialisti del centro operativo per la sicurezza cibernetica. Si tratta di uno dei primi casi in Italia di sfruttamento della tecnologia dell’IA per finalità criminali di questo tipo: per gli investigatori, il caso rappresenta una inquietante evoluzione del cybercrime, in cui le potenzialità dell’intelligenza artificiale vengono utilizzate a fini criminali.