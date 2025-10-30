Ladra fulminea in azione in cimitero fingendosi una parente: sparisce l’orologio

Un’estranea che si avvicina, che sembra confonderti con una sua parente e intanto – senza che il malcapitato si accorga – gli sfila l’orologio, o il braccialetto o una collanina, oppure tenta di rubargli la borsetta. Il modus operandi è sempre lo stesso ed è conosciuto da tempo, lo scenario cambia di volta in volta e in questi giorni il “palcoscenico” della sceneggiata truffaldina sono anche i cimiteri dove le persone si recano a portare un fiore o a riordinare le tombe in vista della festa religiosa dei Morti l’1 o il 2 novembre.

L’ultima segnalazione, in questo senso, arriva un paio di giorni fa dal cimitero di Madonnetta di Sarcedo e a raccontarlo sui social è stata la stessa vittima, con l’intendo di mettere in guardia i suoi concittadini e le sue concittadine.

“Stamattina alle ore 12, al cimitero di Madonnetta, sono stata derubata da una donna che, con molta destrezza, mi ha sfilato l’orologio dal polso. State attenti”.

Un appello, rivolto alle persone anziane ma non solo, è chiaro. Nel caso specifico, la ladra ha tentato di sottrarre alla donna la borsa, strattonandola, ma non c’è riuscita. L’orologio, però con una destrezza incredibile si è volatilizzato, lasciando alla donna anche evidenti segni sul braccio.

