Un documentario sulla storia di Stefano Gheller: “Lasciatemi morire ridendo” nelle sale da novembre

Arriva nelle sale cinematografiche italiane il documentario sulla vita di Stefano Gheller, seconda persona in Italia – la prima in Veneto – ad ottenere il diritto al suicidio medicalmente assistito sul suolo italiano. “Lasciatemi morire ridendo”, questo il titolo, è diretto da Massimiliano Fumagalli e prodotto da Dreamscape Film, con la distribuzione di Mescalito Film.

Un’opera “intensa e necessaria”, la definiscono gli autori. Il documentario esplora infatti con delicatezza e profondità la battaglia di Stefano per la libertà di scegliere, attraverso testimonianze, materiale d’archivio e una toccante osservazione della sua quotidianità. “Stefano amava la vita, proprio per questo l’aveva rimessa in discussione” afferma Massimiliano Fumagalli, classe 2000, che ha vissuto un percorso umano e creativo al fianco di Stefano, trasformando un incontro nato sui social in un progetto cinematografico di forte impatto emotivo e sociale. Stefano Gheller è morto a febbraio 2024 all’ospedale di Bassano per un aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute.

Il documentario non è solo un ritratto personale, ma anche un viaggio universale nei grandi interrogativi dell’esistenza: la libertà, la sofferenza, il senso della vita e della morte. “Lasciatemi morire ridendo” parte da un biopic per aprirsi a una riflessione collettiva, ponendo al centro il tema del fine vita, ancora oggi oggetto di accesi dibattiti etici, religiosi e politici in Italia. Nato nel 2022, il progetto ha preso forma grazie al supporto di Banca Etica tramite il bando “Impatto +” e una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, che ha permesso di raccogliere ventimila euro per la realizzazione.

Il documentario è stato girato in oltre due mesi di riprese in Veneto, accompagnando Stefano in ogni aspetto della sua vita: dai momenti pubblici agli istanti più intimi. Oltre all’uscita nelle sale italiane, l’obiettivo è una distribuzione internazionale, con partecipazioni ai più importanti festival cinematografici e con eventi pubblici e rassegne in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni e altre realtà attive sul fronte dei diritti civili. Un documentario che rappresenta un’eredità potente e necessaria, un invito alla riflessione, un grido di libertà. Come afferma la produzione: “Siamo certi che, ovunque si trovi, Stefano sarà orgoglioso di vedere la sua storia raccontata e condivisa con il mondo”.

Queste le prime proiezioni previste: 3 novembre ore 20,30 Cinema Oden di Vicenza (con introduzione e dibattito a cura di Diego Silvestri del'associazione Luca Coscioni); 4 novembre ore 20,15 Metropolis Cinemas di Bassano del Grappa (introduzione e dibattito con Cristina Gheller, sorella di Stefano) e Diego Silvestri (associazione Luca Coscioni); 6 novembre ore 19,30 Cinema Edera di Treviso.