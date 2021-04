Giovane atleta di Montebello cade e si ferisce alla Granfondo sui colli Euganei

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Infortunio per una giovane atleta vicentina questa mattina alla Granfondo della Spaccapria, gara di mountain bike che si è tenuta oggi sui Colli Euganei, con base a Torreglia (Padova).

Alle 10.45 circa una squadra del Soccorso alpino di Padova, che stava prestando assistenza lungo il percorso, è intervenuta infatti in soccorso di M.T. – 23 anni, di Montebello Vicentino – che durante la competizione è finita a terra dopo aver perso il controllo della propria mountain bike.

La ragazza stava scendendo dal Monte Ventolone a Galzignano Terme e nella caduta ha riportato una sospetta frattura al gomito: i soccorritori le hanno immobilizzato il braccio e, una volta caricata in barella, l’hanno trasportata per oltre due chilometri a piedi, per essere poi affidata all’ambulanza partita per l’ospedale di Abano.