Domani “La 10 velocissima di Malo”: record di iscritti. In gara anche Del Buono e Lonedo

E’ la città dove nel dicembre di trent’anni fa è nata la Fondazione Città della Speranza in ricordo di Massimo un bambino volato in cielo a causa della leucemia. E proprio la parola speranza ha sempre accompagnato lo spirito con cui gli organizzatori due anni fa hanno deciso di far diventare garadi corsa sulla distanza dei 10 chilometri, con tutti gli oneri, quello che era una corsa in un percorso completamente piano e già veloce di ritrovo e test annuale di alcuni atleti seguiti dall’istruttore federale e responsabile tecnico di Vicenza Marathon Fabio Bertoldo che lì abita.

Nel 2022 questa gara di mezzofondo è stata così battezzata la prima edizione abbinata al 1°Trofeo Sacme organizzata sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva Asc e sotto un cielo pieno d’acqua che non si è fermato nemmeno un istante dal buttar giù pioggia sui 182 classificati a fronte dei 242 iscritti preiscritti.

Lo scorso anno, il 2023, il salto di qualità: cambio di percorso, stessa zona industriale Pisa ma con meno curve, inserimento della gara in calendario nazionale Fidal con percorso omologato categoria A. Gara con tutti i crismi e aumento del numero di iscritti saliti a 271 con 246 atleti arrivati velocemente al traguardo di via Fermi.

Quest’anno con la 3°edizione, abbinata sempre al Trofeo Sacme, la speranza di far sempre meglio e di non avere come accompagnamento una brutta giornata di pioggia si è trasformata in un’inaspettata realtà: quota elevata a 540 iscritti e chiusura anticipata una settimana prima. Numeri praticamente raddoppiati rispetto al 2023 con forte incremento da parte di atleti che arrivano da fuori zona e con Treviso, ovviamente dopo Vicenza, a piazzarsi al secondo posto tra le province per la provenienza degli atleti iscritti. “Sicuramente la Pedemontana che accorcia di moltissimo i tempi di arrivo a Malo aiuta non poco chi abita nella marca trevigiana” fanno sapere dall’Amministrazione Comunale che da sempre è in prima fila per lo sport e gli eventi di running.

Ma oltre ai grandi numeri ad attirare l’attenzione è anche e soprattutto la start list dei Top Runner che domenica 1° dicembre alle ore 10 saranno al via della gara. “Ci sono praticamente tutti i mezzofondisti più forti del triveneto con due ciliegine sulla grande torta podistica di quella che è già stata battezzata “La 10 velocissima di Malo”. Saranno presenti infatti sia Federica Del Buono che Rebecca Lonedo le due campionesse cresciute in questa provincia e ora professioniste tesserate per Carabinieri e Fiamme Oro. Saranno al via con tempi di accredito che danno grande lustro alla gara: 31’42” per la figlia d’arte e olimpionica di Parigi nonché campionessa italiana in carica dei 1500 e il 32’28” della poliziotta che ha perso la strada per le olimpiadi di agosto per infortunio dopo il 3° posto alla Mezza Maratona di Siviglia chiusa in 1h10’13”, una delle migliori prestazioni italiane di sempre.

Anche tra i maschi c’è alta qualità con il vincitore bassanese dell’edizione 2023 Daniele Farronato accreditato con 29’31” colto ad Arezzo quest’anno e i vicentini Massimo Guerra e Pietro Sartore che fanno parte dei sette che si presentano al via con tempi inferiori ai 31’.

Meteo alla mano sarà una mattinata ideale perché ogni atleta sfrutti i due giri a tutta di Malo per cogliere in una delle ultime gare dell’anno da 10km di livello nazionale il proprio best time. Lo scorso anno quasi il 40% dei classificati ha migliorato il proprio tempo sulla distanza: “Non si viene di certo a correre in zona industriale a Malo per l’architettura da cartolina o i gli scorci da sogno, chi viene qui sa che può correre veloce, portare a casa il proprio pb, ricevere, come e fin dalla prima edizione una bellissima medaglia, quest’anno griffata Dal Mas e mangiare una buona pasta offerta dalla pizzeria del Centro Giovanile in un ambiente caldo e accogliente” dicono gli organizzatori del team Vicenza Marathon. “Niente pacchi gara, niente magliette, la maggior parte degli atleti che gareggiano in Italia, escludendo ovviamente i classici eventi di running in grandi città turistiche, cercano soprattutto percorsi veloci e certificati che, specialmente se calendarizzati a fine anno come la gara di Malo, possano migliorare la stagione cronometrica di ogni podista appassionato”.