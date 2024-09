Grave una alpinista bassanese precipitata per dieci metri: trattenuta dal compagno con la corda

E’ grave una alpinista vicentina caduta in mattinata nei Monti del Sole, al confine tra Sospirolo e Sedico (Belluno). L’allarme è scattato attorno alle 10.40 di oggi, mercoledì 4 settembre, quando l’elicottero Falco 2 è decollato per soccorrere la donna, caduta percorrendo il primo tratto della via normale al Bus del Diaol.

La donna, una 40enne di Bassano del Grappa, stava salendo prima di cordata su un passaggio di 4° tiro, quando a causa di alcuni sassi che si sono smossi è volata una decina di metri, trattenuta dal compagno con la corda.

Raggiunto il luogo dell’incidente a 1.900 metri di quota, è stato calato il tecnico di elisoccorso, seguito poi da medico e infermiera, che hanno subito prestato le prime cure all’infortunata, che manifestava un sospetto grave politrauma. Caricata in barella, l’alpinista è stata issata a bordo con un verricello di 30 metri e trasportata in un punto agevole per proseguire con le manovre sanitarie. Nel frattempo il tecnico di elisoccorso ha recuperato il materiale e con il compagno si è calato una quarantina di metri fino a recuperare lo zaino dei due all’attacco della via. Entrambi sono poi stati imbarcati da Falco 2. La donna è stata trasportata dall’elicottero all’ospedale di Treviso.