Pallone d’oro: finisce l’era Messi-Ronaldo, ecco i 30 finalisti

Finalmente è terminata l’era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: dopo 21 anni, né il fuoriclasse argentino, né il campionissimo portoghese figurano nella lista dei candidati al. E’ stata diffusa, infatti, la lista dei 30 calciatori finalisti che si contenderanno il premio il 28 ottobre prossimo a Parigi.

I favoriti. In pole c’è Rodri del Manchester City: campione d’Europa con la Spagna. In prima fila anche Jude Bellingham e Vinícius Júnior che hanno alzato l’ultima Champions League con il Real Madrid. Subito dietro: Lautaro Martinez, campione d’Italia con l’Inter e vincitore della Copa America con l’Argentina, il nuovo gioiello dei Blancos Kylian Mabappé e il bomber del Manchester City Erling Haaland.

Gli altri calciatori in lizza che giocano nel nostro campionato. Con Lautaro ci sono: l’altro interista Hakan Calhanoglu, i due recenti colpi di mercato della Roma Dovbyk e Hummels e l’atalantino Ademola Lookman, mattatore indiscusso della finale di Europa League vinta dalla Dea contro il Bayer Leverkusen.

Un altro pizzico di Italia. Tra le candidature per il miglior portiere, segnaliamo la presenza di Gigio Donnarumma del Paris Saint Germain e dell’ItalSpalletti; mentre per il premio di miglior allenatore dell’anno, spiccano le nomination di Carlo Ancelotti del Real e di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta.

La grande novità dell’Italia del calcio femminile. Tra le donne candidate al Pallone d’Oro di categoria, infatti, c’è anche la 27enne Manuela Giugliano, centrocampista della Roma e della nazionale azzurra. Si tratta di una prima volta assoluta per il nostro movimento, in quanto è la prima italiana di sempre a essere in corsa per il prestigioso premio.