Campo in fiamme, probabile il mozzicone di sigaretta. Il sindaco: “Usate buonsenso”

Sembra quasi un paradosso, ma a scacciare l’allerta correlata al rischio incendi, arriverà quella legata alle forti piogge previste soprattutto per la giornata di domani. Così almeno avranno pensato a Caltrano dove, poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 4 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato, per le fiamme divampate in un campo di sterpaglie poco distante dai confini col territorio comunale di Cogollo del Cengio.

I pompieri accorsi da Schio con due mezzi tra cui un modulo antincendio boschivo, sono riusciti a spegnere il fuoco, evitando l’estensione delle fiamme alla vicina zona piantumata. A essere interessati dal rogo, circa 3000 metri quadri di sterpaglie, di proprietà di un consigliere comunale subito intervenuto sul posto assieme ai Carabinieri: interessata anche la locale squadra di Protezione Civile, per proseguire le operazioni di bonifica e di “raffreddamento del terreno”. Ancora non confermate ufficialmente le cause, anche se pare sia stato tutto originato dal “classico” mozzicone di sigaretta, magari gettato dal finestrino: “L’appello che mi sento di fare – ha commentato il sindaco di Caltrano, Alberto Dal Santo – è quello soprattutto rivolto al buon senso di chi frequenta la nostra campagna oltre ai nostri territori montani. Gli avvisi e i divieti sono necessari, ma ancor prima serve il rispetto e la sensibilità per un bene che è di tutti”: